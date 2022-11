"Millennials" prosegue con il duo di chitarre formato da Francesco Colabufalo e Francesco Luciani

Domenica 20 novembre alle 17.30 il duo di chitarre da Francesco Colabufalo e Francesco Luciani sarà protagonista del quinto appuntamento con la rassegna Millennials. I due musicisti eseguiranno musiche di Ferdinando Carulli e Mauro Giuliani. Millennials è la rassegna dedicata a giovani interpreti dal percorso già avviato nella scena musicale e organizzata all'Auditorium Cerulli dalla Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" in collaborazione con l'Associazione "La Favola Bella". La manifestazione si svolge ogni domenica pomeriggio fino all'11 dicembre.

Francesco Luciani e Francesco Colabufalo hanno formato il loro duo nel Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara durante l'anno accademico 2021/22 all'interno della classe di chitarra del M° Alessandro Paris. La scelta del repertorio è stata rivolta principalmente al virtuosismo strumentale italiano del primo ottocento, periodo nel quale si è consolidata la formazione del duo di chitarre.

Francesco Luciani ha iniziato gli studi di chitarra classica con gli insegnanti Michela Leone e Matteo Cicchitti presso la Scuola Civica di Musica "F. Fenaroli" di Lanciano. Si è laureato nel corso accademico di Secondo livello in chitarra classica al xonservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara nell'anno accademico 2021/2022 con valutazione 110/110. Ha tenuto concerti con il gruppo ME-Collegium e ha partecipato alle masterclass dei maestri Lorenzo Micheli, Andrea De Vitis e Cristiano Poli Cappelli. Ha svolto servizio come insegnante di chitarra nelle scuole di Lanciano (Accademia della Musica), Pescara (Scuola di musica "Minuetto") e Miglianico (Accademia Musicale Mellanium). Nel 2019 ha inciso un CD con il gruppo ME-Collegium dal titolo "Kaspar Fürstenau - Twelve Original Compositions op.35 & Six Duets Op.37" edito da ME Operae.

Nato nel 2002, Francesco Colabufalo ha iniziato lo studio della chitarra classica nella scuola media a indirizzo musicale di Pescara con il M° Antonello Antonucci. Attualmente frequenta il Corso Accademico di Primo Livello al Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara sotto la guida del M° Alessandro Paris con il quale ha completato anche il corso preaccademico. Suona nell'Orchestra Giovanile "Amadeus" di Pescara dal 2016 e si è esibito in vari concerti sia da solista che nelle formazioni di duo e trio chitarristico. Ha ottenuto il Primo Premio in importanti Concorsi nazionali e internazionali ("Festival internazionale dell'Adriatico", "Città di Penne", "Sante Centurione"), e ha frequentato le Masterclass di chitarristi come Aniello Desiderio, Andrea De Vitis, Lucio Matarazzo e Lorenzo Micheli.