Francesco Buzzurro, uno dei più grandi chitarristi al mondo, in concerto a Manoppello

Per la XXVII edizione di Maiella in Musica, in scena dal 4 luglio al 31 agosto, nel centro storico di Manoppello, nello specifico in piazza San Francesco, arriverà uno dei più grandi chitarristi del mondo: Francesco Buzzurro.

Il talentuoso artista si esibirà sabato 13 luglio, alle ore 21, con un concerto che prevedrà la partecipazione anche del chitarrista Maurizio Di Fulvio.

Francesco Buzzurro inizia a suonare la chitarra all’età di 6 anni e consegue il Diploma al Conservatorio Bellini di Palermo bruciando i tempi. Si perfeziona presso l’International Arts Academy di Roma sotto la guida di Stefano Palamidessi e di grandi concertisti come David Russell, Alberto Ponce, Hopkinson Smith e John Duarte. Dopo la Laurea in Lingue e Letterature Straniere, sviluppa un’intensa attività concertistica che lo porta a viaggiare in tutto il mondo. Allo studio della classica e alla sua passione per la musica folk, affianca ben presto l’interesse per il jazz, che lo porta a conseguire la Laurea in Musica Jazz con menzione d’onore. Grazie a una profonda attività di ricerca in questo ambito musicale, trova uno stile personale e unico di improvvisazione, non esente da contaminazioni di bossanova, musica etnica e latin-jazz. Per la sua fama di chitarrista fuori dagli schemi e per la sua tecnica peculiare di improvvisazione sulla chitarra classica, viene annualmente invitato dalla University of Southern California di Los Angeles come docente in seminari unificati per i dipartimenti di chitarra classica e jazz. Grazie alle sue doti e alla sua abilità si esibisce con alcuni dei “mostri sacri” del jazz internazionale e nazionale, come Toots Thielemans, Diane Schurr, Arturo Sandoval, Peter Erskine, Phil Woods, Joe Bowie, Bob Mintzer, Bill Russo, Vince Mendoza, Frank Foster, Bireli Lagréne, Mickey Howard, Joe Lovano, Joe Pisano, Franck Vignola, Francesco Cafiso. Ha collaborato con grandi nomi della musica italiana come Lucio dalla, Renzo Arbore, Ornella Vanoni e tutt'ora collabora con Fabio Concato, Antonella Ruggiero e Pippo Pollina. Ha eseguito il Concerto di Aranjuez presso il Teatro politeama di Palermo con l'Orchestra Sinfonica Siciliana. Ospite del concerto sarà il chitarrista abruzzese Maurizio Di Fulvio, di formazione accademica ma poliedrico per stile compositivo e personalità interpretativa, uno dei virtuosi italiani più attivi tra classica e jazz.