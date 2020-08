Da Londra arriverà a Pescara la violinista Francesca Dego, in concerto all'auditorium Flaiano per la stagione del Colibrì Ensemble. Appuntamento il 5 dicembre. Si tratta di uno dei quattro concerti rimasti in sospeso dallo scorso anno, tutti recuperati all’interno di questo nuovo cartellone.

La campagna abbonamenti è già iniziata: un successo la promozione “Abbonamento al buio” che ha visto il rinnovo di gran parte degli abbonati. Info e abbonamenti: 328.3638738 - www.colibriensemble.it.

Punti vendita:

- Arte Pentagono - Via Trento, 20 Tel. 085 27955

- Contiene Solfiti - Via Falcone e Borsellino, 20 Tel. 331 8080780

- Centro Abaton - Via Caravaggio, 127 Pescara Tel. 085 382125

- Outlet Città Sant’Angelo Village (sede) Tel. 328 3638738