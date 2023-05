"Flirtango. Storie di corteggiamento e di amore", concerto spettacolo al Petruzzi

Avalon Progetto Tango presenta il concerto-spettacolo “Flirtango. Storie di corteggiamento e di amore”. L’orchestra suonerà brani del tango tradizionale fino a Piazzolla, in un excursus appassionante e coinvolgente, mentre i ballerini interpreteranno diversi brani del repertorio, raccontandoci, attraverso la loro danza, che cos’è il ‘flirteo’, quel gioco di sensualità, affettività e romanticismo che il tango tramanda. Flirtango nasce nel 2016 da un’idea di Mariano Navone, ballerino e musicista (bandoneón) che si concretizza nella formazione di un quartetto costituito dalla pianista italiana Alessia Rorato, dalla chitarrista e cantante uruguaiana Natalia Meyer e dalla violinista spagnola Carla Mulas.

L’ensemble è quindi composta da quattro musicisti internazionali, specializzati nella ricerca ed esecuzione nei brani più autentici e particolari del repertorio del tango e della milonga. Lo scopo di Flirtango è la promozione della cultura tanguera attraverso spettacoli dedicati, adatti sia a grandi e che a piccole sale. La voce di Zuleika Fusco, insegnante, insieme a Mariano Navone, della scuola Avalon Progetto Tango, accompagna il pubblico in un viaggio alla scoperta dei principali protagonisti del mondo Tango (Roberto Goyeneche, Astor Piazzolla, Osvaldo Pugliese, Juan d'Arienzo, Mercedes Sosa e altri).

Le trascrizioni e gli arrangiamenti sono curati dai componenti stessi che rimangono fedeli alle partiture originali, apportando leggere modifiche per arricchire la sonorità del gruppo. A disegnare la musica, le coreografie di Mariano Navone per i ballerini Zuleika Fusco e Mariano Navone, Michela Toro e Matteo Faricciotti.

Lo spettacolo si terrà mercoledì 24 maggio alle ore 21 nell’Auditorium Petruzzi, a Pescara. Per Informazioni, prenotazioni e acquisto biglietti è necessario chiamare il 338.800.8599 o il 392.9894739 oppure è possibile recarsi ai Luoghi dell’Anima in via di Sotto 120/8.