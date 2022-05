Fiorella Mannoia al Pescara Jazz 2022 con "La versione di Fiorella"

Fiorella Mannoia si esibirà al Pescara Jazz & Songs 2022 con “La versione di Fiorella Tour”. Appuntamento il prossimo 23 luglio al teatro D'Annunzio, con inizio alle ore 21,30. Quest'anno il Pescara Jazz vuole essere un omaggio al rapporto tra il jazz e le altre musiche, come le canzoni, con un cartellone che guarda soprattutto al jazz come incontro con gli altri generi, in un’ottica di continuità. Molte delle proposte, insieme al jazz puro, riguardano appunto il mondo della canzone, a volte rivisitata con un linguaggio che si avvicina al jazz.

E così, per la cinquantesima edizione dello storico festival, ci sarà anche la voce unica di una straordinaria interprete italiana, che sarà presente nella nostra città per una tappa del suo tour che prende il nome dall’omonimo programma che la stessa Fiorella Mannoia ha condotto di recente su Rai 3 e che, adesso, la vedrà tornare sul palco per interpretare tutti quegli immortali brani che hanno maggiormente contraddistinto la sua lunga carriera. La Mannoia non è soltanto una cantante, ma una vera e propria artista a 360 gradi.

Tornerà nel capoluogo adriatico dopo tre anni: era il 9 agosto 2019 quando, sempre al teatro D’Annunzio, presentò dal vivo quello che all'epoca era il suo ultimo progetto discografico, intitolato “Personale”. Nel corso del nuovo appuntamento live di Pescara, con la consueta forza interpretativa Fiorella, accompagnata dalla sua band, regalerà al pubblico le note dei suoi più grandi successi e delle gemme che hanno costellato il suo repertorio dal vivo, per una scaletta che sarà come sempre ricca di momenti intensi ed emozionanti.

Non mancherà “Che sia Benedetta”, brano presentato alla 67esima edizione del Festival di Sanremo, senza contare l'evergreen "Quello che le donne non dicono". Insomma, ancora una volta Fiorella Mannoia incanterà il pubblico con le mille sfumature della sua voce e con pezzi senza tempo, scritti per lei dai più grandi autori italiani.