Il concerto di fine anno tra gli appuntamenti di “Natale Insieme”

Prosegue 'Natale Insieme', il ricchissimo calendario organizzato dagli assessorati alla cultura e ai grandi eventi del Comune di Pescara che racchiude complessivamente circa cinquanta appuntamenti, compresi gli eventi del 31 dicembre con Umberto Smaila e del 1° gennaio con i Pooh. Venerdì 29 dicembre le musiche natalizie continueranno a risuonare in città grazie al Natale zampognaro, che allieterà i cittadini nella chiesa di San Luigi a partire dalle 18; sempre in pomeriggio, alle 16.30, i riflettori si accenderanno nel giardino del Museo Paparella – Treccia Devlet con la rappresentazione teatrale a cura del Florian Metateatro La bambina dei fiammiferi, uno spettacolo di narrazione, musica e suggestioni sensoriali con canzoni, suoni, odori e sapori per gruppi di spettatori bendati.

Per la serata di sabato 30 dicembre ci sono in programma due eventi musicali, entrambi con inizio alle ore 21: all’Auditorium Flaiano si potrà assistere al Gran Concerto di fine anno, dedicato alla memoria di Giovanna Porcaro, a cura dell’Orchestra Filarmonica di Pescara sotto la direzione artistica del M° Antonella De Angelis, in programma l’esecuzione di grandi opere sinfoniche e il famoso valzer di Strauss; nel centro commerciale naturale invece saranno protagonisti i ritmi della Billy Bros Orchestra con Allegramente swinganti, per tutti gli amanti del ballo e dello swing.

Come sempre, non mancano gli appuntamenti dedicati ai più piccoli: sia il 29 che il 30, dalle 16 alle 17 e poi dalle 17 alle 18, la Sala Michelucci dell’Aurum ospiterà i laboratori per bambini a cura dell’associazione The Little Prince dedicati al Capodanno Cinese e alla creazione del calendario. Per entrambi i laboratori l’ingresso è gratuito con prenotazione al numero 351.8811635).