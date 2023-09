Il Festival della Melodia fa tappa a Caprara di Spoltore

Concerto di fine estate per il Festival della Melodia, giunto alla sua 35esima edizione e unico in Abruzzo a essere patrocinato ufficialmente dalla Siae, che sabato 30 settembre farà tappa a Caprara di Spoltore per uno spettacolo promosso dall'amministrazione del sindaco Chiara Trulli. Dodici artisti, provenienti anche da fuori regione, daranno vita a una manifestazione che verrà ripresa dalle telecamere di Tv6.

La serata sarà presentata dall'ex vincitore nazionale della rassegna Maurizio Tocco e dall'ex campionessa italiana di pattinaggio Stella Cantelli. Si alterneranno sul palco Andrea Giordano, Roberta D'Amelio, Serena Nicolò, Elena Rodica Ariesanu, Manuel Da Fermo, Benedetta La Manna, Shasa Cappellari, Simone D'Annibale, Marco Di Vita, Cataldo Di Blasio, Janis Scatena, Sara Lonzi e Andrea Di Giovanni.

I giovani artisti saranno valutati da una speciale giuria composta da amministratori pubblici, musicisti e giornalisti in base alle qualità vocali e all'interpretazione dei brani editi o inediti scelti per l'occorrenza. In palio c'è un posto valido per l'accesso di diritto alle finali nazionali del prossimo anno a Sanremo.

Prima delle premiazioni avranno modo di esibirsi altri vincitori della competizione canora come Marco Corneli, Maurizia Sciarretta e Marica Pellegrini. In giuria, tra gli altri, ci saranno il sindaco Chiara Trulli, la consigliera Angela Scurti, la giornalista Barbara Di Marco e i musicisti Maurizio Di Fulvio e Adriano Cecamore.