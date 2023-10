Festival Internazionale dell’Adriatico 2023: il programma

Orario non disponibile

Quando Dal 13/10/2023 al 19/11/2023 Orario non disponibile

Torna a Pescara e provincia il Festival Internazionale dell’Adriatico, iniziativa musicale di alto valore culturale e divulgativo che si svolgerà dal 13 ottobre al 19 novembre. Nata nel 1996 e interamente dedicata alla chitarra, la manifesteazione (giunta alla 28esima edizione) rappresenta un’occasione di crescita sociale per il territorio, dalla notevole ricaduta turistico-culturale per la città di Pescara e per la sua intera area metropolitana.

Il Festival ha ospitato nel corso degli anni i più grandi chitarristi internazionali come Franco Cerri, Lino Patruno, Irio De Paula e Tommy Emmanuel. Tante anche le formazioni orchestrali come l’Orchestra di chitarre “Città di Lucera”, Silesian Guitar Octet e Guitar Ensemble Campanilla. La prima sezione del festival comprende una serie di concerti e riguarderà principalmente la Pescara con 6 giornate. Altri appuntamenti concertistici si terranno a Spoltore, Penne, Loreto Aprutino e Città Sant’Angelo.

Sono attesi Peter Finger, Quito De Souza, Gahuer Garrasco, Luciano Lombardi, Christina Schorn-Marcinelle & Yvonne Zehner, Niels Eikelboom, Ciro Carbone, Sergio Lavia & Dilene Ferraz, Antonio Molfetta e altri. Fanno da cornice ai concerti una seconda sezione del festival dedicata al concorso, aperto a studenti e musicisti di diversa età e nazionalità, e una terza sezione, quella delle Masterclasses, affidate agli stessi interpreti inseriti nel programma. A richiamare ulteriormente l’attenzione sul festival è la Mostra di Liuteria, alla quale partecipano i migliori costruttori di strumenti a corde, consentendo a studenti, professionisti e appassionati di provare e confrontare chitarre di prestigio.

Calendario

Venerdì 13 ottobre - Spoltore - Società Operaia di Mutuo Soccorso

ore 21 concerto Niels Eikelboom

Sabato 14 ottobre - Penne - Auditorium San Giovanni Evangelista

ore 19 concerto Marcello Crocco & Roberto Margaritella

Domenica 15 ottobre - Loreto Aprutino - Chiesa Madonna delle Grazie

ore 19 concerto - Paolo Devecchi & Salvatore Seminara

Venerdì 27 ottobre - Città Sant’Angelo - Teatro comunale

ore 21 concerto Niels Eikelboom - Stefano Barbati & Davide Barbati

Sabato 28 ottobre - Penne - Auditorium San Giovanni Evangelista

ore 19 concerto Antonio Molfetta

Domenica 29 ottobre - Loreto Aprutino - Chiesa Madonna delle Grazie

ore 19 concerto - Paolo Devecchi & Salvatore Seminara - Andrea Vettoretti & Riviera Lazeri

Venerdì 3 novembre - Pescara - Aurum

ore 21 concerto Simone Onnis

Sabato 4 novembre - Pescara - Aurum, Largo Gardone Riviera

ore 19 concerto Sergio Lavia & Dilene Ferraz

Domenica 5 novembre - Pescara - Aurum, Largo Gardone Riviera

ore 19 concerto Peter Finger

Venerdì 17 novembre - Pescara, Aurum, Largo Gardone Riviera

ore 9-20 liuteria Esposizione di chitarre alla presenza dei costruttori

ore 21 concerto Maurizio Di Fulvio - Gahuer Garrasco

Sabato 18 novembre - Pescara - Aurum, Largo Gardone Riviera

ore 9-19 Masterclasses

ore 9-20 Liuteria Esposizione di chitarre alla presenza dei costruttori

ore 9 concorso CATEGORIE A - SOLISTA - semifinale

ore 15 concorso CATEGORIE A - ORCHESTRA - semifinale

ore 17 concorso CATEGORIE A - GRUPPO - semifinale

ore 19 concerto Luciano Lombardi - Christina Schorn-Marcinelle & Yvonne Zehner

Domenica 19 novembre - Pescara - Aurum, Largo Gardone Riviera

ore 9-19 Masterclasses

ore 9-20 Liuteria Esposizione di chitarre alla presenza dei costruttori

ore 9 concorso CATEGORIE B, C, D, E - ORCHESTRA

ore 10 concorso CATEGORIE B, C, D, E - GRUPPO

ore 11 concorso CATEGORIE B, C, D, E - SOLISTA

ore 12 concerto Luigi Puddu

ore 15 concorso CATEGORIE A - ORCHESTRA - finale

ore 16 concorso CATEGORIE A - GRUPPO - finale

ore 17 concorso CATEGORIE A - SOLISTA - finale

ore 19 concerto Quito De Souza - Ciro Carbone

ore 21 concorso premiazione