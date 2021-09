Festival della Melodia, tappa a Villa Santa Maria di Spoltore

Il Festival della melodia, nota rassegna organizzata e condotta dal giornalista Paolo Minnucci (foto), fa tappa a Villa Santa Maria di Spoltore venerdì 24 settembre.

L’appuntamento è patrocinato dal Comune di Spoltore e sarà, come sempre, a ingresso libero. Ricordiamo che in passato hanno preso parte a questo prestigioso concorso canoro anche personaggi emergenti poi diventati autentici big, come Piero Mazzocchetti e Gianluca Ginoble de 'Il Volo'.

