Festa di Sant'Andrea 2020 in tono minore ma verrà comunque celebrata. Niente fuochi d'artificio quest'anno, abolite bancarelle e giostre, ma gli spettacoli non si fermano: a partire da questa sera, 25 luglio, sarà infatti allestito un palco davanti alla chiesa di via del Concilio, mentre via Bologna diverrà temporaneamente pedonale.

A differenza del passato non è prevista alcuna attività sul lungomare. L'intrattenimento, in programma sempre dalle ore 21.30, seguirà questo calendario:

sabato 25 luglio 'Voce 'e notte', tributo alla canzone napoletana

domenica 26 luglio band locali

lunedì 27 luglio Vincenzo Olivieri con il suo cabaret

La marineria di Pescara ha fatto inoltre sapere che non si unirà ai festeggiamenti in segno di lutto dopo la recente scomparsa di Mimmo Del Grosso. Per quanto concerne la tradizionale processione in mare, riguarderà soltanto la statua del santo sul motopeschereccio Erminio Padre, senza la presenza di altre barche.