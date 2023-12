Festa di Natale della Fidas con Fausto Leali al Pala Dean Martin

Tutto pronto per la “Festa di Natale - Fidas Pescara” dedicata ai donatori di sangue e alle loro famiglie. Sabato 16 dicembre, nel Pala Dean Martin di Montesilvano, l’evento porterà una ventata di allegria e di calore natalizio sia per i bambini che per gli adulti. Un ritorno graditissimo per un evento legato alla tradizione cittadina che purtroppo la pandemia da Covid aveva messo in stand by. Un doppio appuntamento che inizierà alle 15.30 con lo spettacolo di magia per i figli dei donatori che si immergeranno nel fantastico mondo del Mago Dario, a cui seguirà la musica coinvolgente del maestro Simone Pavone del Centro Studi Musicali L’Assolo, per finire con l’arrivo del Babbo Natale Fidas, portatore di sorrisi e dolci doni per ogni bimbo.

Lo spettacolo serale, a cui parteciperanno centinaia di donatori Fidas, si aprirà alle 20.30 con la comicità contagiosa di Sergio Sgrilli, mattatore di Zelig, per continuare con i grandi successi di Fausto Leali, da “Io amo” a “Mi manchi”. Ancora musica con Emanuela Rico e Francesco D’Urbano, e poi tante sorprese e momenti di riflessione. La serata, con la direzione artistica di Davide Cavuti, sarà presentata da Mila Cantagallo. Quello della Fidas è un lavoro incessante, portato avanti in simbiosi con il Centro Trasfusionale dell’ospedale cittadino, che fa raggiungere numeri importanti: nel 2021, nonostante la pandemia da Covid, sono state 13.716 le donazioni effettuate da 7.095 donatori Fidas attivi; nel 2022 ben 13.852 donazioni effettuate da 7.151 donatori Fidas.

“L’impegno dei nostri donatori non si ferma mai”, afferma Anna Di Carlo, presidente di Fidas Pescara e Abruzzo, “e la Festa di Natale è un modo per dimostrare loro la gratitudine di un’intera comunità”.