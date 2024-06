Festa della musica all'aeroporto d'Abruzzo, concerto per il solstizio d’estate

L'aeroporto d'Abruzzo partecipa alla Festa della Musica, l’iniziativa promossa dal ministero della Cultura, dalla rappresentanza italiana della Commissione Europea, in collaborazione con la Siae, il NuovoImaie, il Cafim, l'Anbima, la Feniarco e con la Rai media partner per celebrare la musica.

Venerdì 21 giugno, in occasione del solstizio d’estate in tutta Italia si svolgeranno concerti e spettacoli musicali.

Lo scalo abruzzese ospiterà Gea, Giovane Ensemble d’Abruzzo che si esibirà in una performance dal titolo “L'Incanto delle Muse”.

Dalle 11 alle 13 i musicisti proporranno nel terminal degli intermezzi musicali per allietare i viaggiatori in partenza. Prima si darà spazio ad alcuni brani dal repertorio per duo o trio d'archi, per poi dare inizio a un vero e proprio concerto che prevederà A. Vivaldi, "La Primavera"; G.P. Telemann, "Allegro" e "Presto" dal concerto per viola, archi e basso continuo; P. Mascagni, "Intermezzo" da Cavalleria Rusticana; J. Sibelius, "Improvviso"; G. Holst, "Intermezzo" e "Finale" da Dargason.