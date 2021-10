I Fanastici al Loft 128 di Spoltore per la notte di Halloween

Al Loft 128 di Spoltore si festeggia la notte di Halloween con una cena da gustare tutti insieme e un live con che vi farà divertire all'insegna di sonorità anni '70/'80; subito dopo ci sarà il dj set di Alessio Rulli.

Prenotazione dei tavoli per la cena al numero di telefono 393/9779688 tramite WhatsApp. Ingresso dopo cena dalle ore 22.30 in poi con green pass in corso di validità. Per facilitare l'accesso si consiglia di munirsi di Qr code prima di entrare. In caso di esenzioni per motivi personali è obbligatorio munirsi di tampone valido.

