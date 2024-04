È Fabrizio Moro la seconda star annunciata allo Zoo Music Fest di Pescara: il concerto ad agosto

Dopo aver ufficializzato la presenza di Annalisa, che si esibirà in concerto a Pescara il prossimo 8 agosto, lo staff dello Zoo Music Fest ha annunciato la seconda star attesissima al porto turistico: è Fabrizio Moro.

Il cantautore romano porterà in città il suo “Una vita intera tour 2024”. Sul palco sarà accompagnato da: Danilo Molinari e Roberto "Red" Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte.

Il concerto, che si terrà il prossimo 20 agosto, inizialmente era previsto al teatro D’Annunzio. I biglietti precedentemente acquistati per questa location, restano validi per il festival al porto turistico. In ogni caso, chi lo vorrà, potrà richiedere il rimborso entro e non oltre il 31 maggio.

Per questo evento del festival, al fine di mantenere lo stesso set dell’evento inizialmente previsto al teatro D’Annunzio, i posti saranno previsti tutti rigorosamente seduti. I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne https://shorturl.at/bmQV7 e Ciaotickets https://shorturl.at/dHQ38 e nelle rivendite autorizzate.