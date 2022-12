Fabrizio Moro al Massimo con il nuovo tour 'Racconti Unplugged'

Dopo il successo della tournée estiva nelle più suggestive location all’aperto in giro per l’Italia e delle due tappe finali a dicembre de "La Mia Voce Tour 2022" nei Palasport di Milano e di Roma, Fabrizio Moro torna in tour da marzo nei principali teatri italiani con "Live 2023 – Racconti Unplugged", una serie di appuntamenti speciali in cui il cantautore romano regalerà al pubblico uno spettacolo emozionante e unico in una dimensione intima e coinvolgente.

"Ho costruito tutta la mia carriera attraverso le canzoni che ho scritto, ma soprattutto l’ho costruita facendo concerti ovunque, per più di 20 anni. Ripartiremo a marzo 2023 con un nuovo live dal titolo 'Racconti Unplugged'. Fra qualche settimana vi anticiperò di cosa si tratta e vi racconterò cosa accadrà in questi concerti dalla forma completamente nuova e inedita per me. Vi abbraccio", ha affermato sui social Fabrizio Moro.

Il tour (organizzato e prodotto da Friends & Partners) farà tappa il 13 maggio al teatro Massimo di Pescara.