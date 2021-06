Fabrizio Bosso quartet e Marco Fumo piano solo al Pescara Jazz Festival

Appuntamento sabato 10 luglio al porto turistico per un doppio appuntamento del Pescara Jazz Festival: il concerto di Marco Fumo in piano solo e, a seguire, il live del Fabrizio Bosso quartet.

Con il suo quartetto, Bosso porta a sintesi compiuta le tante esperienze fatte sino ad oggi: l’amore per il Bop è sempre presente, ma filtrato da un sensibilità e da un gusto personali. Diplomatosi a 15 anni presso il conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, una ventina di dischi incisi come leader e una serie innumerevole di partecipazioni e collaborazioni, Fabrizio Bosso ha ormai raggiunto la maturità artistica e consolidato il suo stile, assolutamente riconoscibile e autentico.

Gli attacchi di Bosso sono micidiali, il suo senso dello swing proverbiale, il suo eloquio torrenziale. Ma Fabrizio dispone anche di altre frecce e lo sta dimostrando negli ultimi anni, dopo i folgoranti esordi: la voglia di sbalordire ha lasciato il posto a un equilibrato mix di virtuosismo e poesia. Bosso è quindi oggi un artista maturo, capace di agire in più direzioni, di partecipare a omaggi a illustri colleghi come Miles Davis e Don Cherry, di confrontarsi con la musica di Nino Rota, di dialogare con musicisti dal background diverso dal suo come Antonello Salis e Luciano Biondini.

