Fabri Fibra in concerto allo Zoo Music Fest 2023

Dopo il successo dello scorso anno, segnato dal ritorno discografico con l’album “Caos” (certificato doppio Platino) e il successivo tour, Fabri Fibra è pronto per tornare sul palco per un tour, prodotto e organizzato da Friends and Partners, che prenderà il via il prossimo giugno e farà tappa a Pescara l’8 agosto nell’ambito dello Zoo Music Fest, ideato e organizzato da Elite Agency Group, Alhena Entertainment e VentiDieci. I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne e Ciaotickets. Info: 0871/685020 - 085/9433361.

Durante questa lunga serie di live, Fabri Fibra e il suo “fidato” Dj Double S avranno modo di presentare al pubblico una scaletta che da una parte non lascerà fuori i successi che hanno segnato la ventennale carriera del rapper italiano (“Applausi per Fibra”, “Pamplona” e “Tranne te”, per citarne alcuni) e dall’altra accoglieranno i brani che hanno segnato l’ultimo fortunato anno dell’artista della parola, brani come “Propaganda” (singolo doppio platino), “Stelle” (certificato Oro) e “Caos” (Platino), tratti dall’ultimo album che si intitola proprio come il singolo con Madame e Lazza: “Caos”.

Formula che vince non si cambia, potremmo dire, e Fibra lo aveva dichiarato chiaramente lo scorso anno: “Per me un concerto rap è quello dove sul palco ci sono solo due elementi: il dj e un microfono”. Sul palco, Fibra e Double S non fanno rimpiangere in nessun modo né una band né nessun altro apparato scenico, invitando il pubblico a partecipare con loro, sera dopo sera, a una vera e propria liturgia di quasi due ore dove il rapper cerimoniere snocciola canzone dopo canzone i successi della sua ventennale carriera.