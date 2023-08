Fabri Fibra chiude lo Zoo Music Fest 2023, ultimi biglietti disponibili

Fabri Fibra chiuderà, martedì 8 agosto alle ore 21, lo Zoo Music Fest 2023, con un atteso live in programma nell’area del porto turistico Marina di Pescara. Organizzano Alhena Entertainment, Elite Agency Group e Ventidieci. I biglietti sono ancora disponibili sui circuiti TicketOne e Ciaotickets: posto unico 39 euro (diritti di prevendita inclusi). Gli ultimi tagliandi saranno in vendita prima del concerto, dalle ore 19, al botteghino del festival. Info: 0871 685020 - 085 9433361.

Sulla scia del successo dello scorso anno, segnato dal ritorno discografico con l’album “Caos” (certificato doppio Platino) e il successivo tour, Fabri Fibra è tornato sul palco per una lunga serie di live. Il rapper marchigiano e il suo “fidato” dj Double S avranno modo di presentare al pubblico una scaletta che da una parte non lascerà fuori i successi che hanno segnato la ventennale carriera del rapper italiano (“Applausi per Fibra”, “Pamplona” e “Tranne te”, per citarne alcuni) e dall’altra accoglierà i brani che hanno segnato l’ultimo fortunato anno dell’artista della parola, brani come “Propaganda” (singolo Doppio Platino), “Stelle” (certificato Oro) e “Caos” (Platino) tratti dall’ultimo album che si intitola proprio come il singolo con Madame e Lazza “Caos”.

Formula che vince non si cambia, potremmo dire. Sul palco Fibra e Double S non faranno rimpiangere in nessun modo né una band né nessun altro apparato scenico, invitando il pubblico a partecipare con loro, sera dopo sera, ad una vera e propria liturgia di quasi due ore dove il rapper cerimoniere snocciolerà canzone dopo canzone i successi della sua ventennale carriera.