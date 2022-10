Fabio Concato in concerto a Pescara con il suo "Musico Ambulante Tour"

Indirizzo non disponibile

Sabato 1° aprile ci sarà al teatro Massimo l’atteso concerto del cantautore Fabio Concato. ?L'artista milanese canterà alcune delle sue hit, tra cui “Domenica bestiale”, “Fiore di maggio”, “Guido piano”, “Rosalina”, “Troppo vento” e tanti altri brani che hanno fatto la storia della canzone d’autore italiana. Concato è uno dei pochi cantanti italiani che hanno una stretta familiarità con il jazz, per la sua caratteristica armonia musicale, proporrà un concerto improntato sulla musica e sulla parola, tra il serio ed il faceto, un lungo viaggio dal 1977 (anno del suo esordio discografico) ad oggi.

Sarà l'occasione per ascoltare non solo i grandi successi, ma anche tanti altri brani del suo ricco repertorio che ha ormai 40 anni, ma non li dimostra affatto. Da quelle 'Storie di Sempre' (1977) il pubblico ha subito compreso di avere a che fare con un autore elegante, capace di grande autoironia, sempre attento alle tematiche ambientali, sociali e civili: le sue canzoni sono entrate nella storia della musica italiana e ci hanno accompagnato sin qui, senza mostrare i segni del tempo, anzi cristallizzando emozioni e versi entrati nell'immaginario collettivo.

Nel concerto non mancheranno alcune sorprese, con le canzoni di Fabio che verranno riproposte con nuovi arrangiamenti e scelte secondo i temi più cari all'artista. Un bel viaggio al centro del cuore e del cervello. Il repertorio viene riproposto con grande energia e complicità, assieme agli stessi musicisti che hanno contribuito alla realizzazione dell'album stesso: Ornella D Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre) e Gabriele Palazzi (batteria).