Ettore Pagano suona con Monica Cattarossi la musica di Debussy, Paganini, Rossini e Franck

Il violoncellista Ettore Pagano, accompagnato dalla pianista Monica Cattarossi, si esibirà venerdì 3 marzo 2023 nella stagione musicale della Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara". I due musicisti saranno impegnati in un programma di musiche di Debussy, Paganini, Rossini e Franck.

Ettore Pagano è uno dei musicisti più interessanti tra quelli appartenenti alle nuove generazioni, un vero e proprio predestinato, capace di eccellere sin dalla più giovane età in una notevole quantità di concorsi di assoluto prestigio internazionale. Tra i riconoscimenti vinti dal violoncellista vi sono infatti il Premio Kull, conquistato nel 2020, e la recente affermazione nell'edizione 2022 del Premio Khachaturian. Il concerto è organizzato all'interno del Progetto Circolazione Musicale in Italia del Cidim.

Monica Cattarossi, pianista trevigiana, vive e lavora a Milano come affermata camerista e docente. Ha suonato in festival internazionali e ha tenuto concerti con artisti come Enrico Dindo, Rocco Filippini, Antonio Meneses, Dora Schwarzberg. Titolare della cattedra di accompagnamento pianistico al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano e di Musica da camera al Conservatorio di Milano, ha tenuto master class presso la Sapporo Music University, la Seoul Chamber Orchestra, l’Accademia di Musica di Danzica.

Ha collaborato con il Mozarteum di Salisburgo, le Accademie di perfezionamento di Biella e Pinerolo e attualmente con l’Accademia Chigiana di Siena, lo Stauffer Center for Strings e la Pavia Cello Academy. Fa parte del Keyboard Ensemble dell’Accademia Chigiana e ha registrato, in duo pianistico con Filippo Farinelli, l’opera completa di Andre? Jolivet per la Brilliant Classics. Per la rivista Suonare News ha recentemente accompagnato l’emergente violoncellista Ettore Pagano nel suo debutto discografico. È laureata in Musicologia all’università di Cremona.