Gershwin, Bernstein, Boulanger e Piazzolla: le musiche del '900 nel concerto di EsTrio

Venerdì 28 gennaio la stagione musicale della Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" ospita l'EsTrio, formazione composta da Laura Gorna al violino, Cecilia Radic al violoncello e Laura Manzini al pianoforte. L'ensemble eseguirà musiche di Lili Boulanger, George Gershwin, Astor Piazzola, Nadia Boulanger e Leonard Bernstein. Il concerto si terrà al teatro Massimo di Pescara, con inizio alle ore 21. Il prezzo del biglietto di ingresso è di 20 euro. L'evento è realizzato nell'ambito del progetto Circolazione Musicale in Italia del Cidim.

Laura Gorna, Cecilia Radic e Laura Manzini hanno saputo raccogliere e reinterpretare la tradizione della grande scuola italiana della Fondazione Stauffer, Accademia Chigiana e Scuola di Fiesole; infatti sin dal suo esordio nel 2005, l'EsTrio si è immediatamente imposto all'attenzione del pubblico e della critica come una delle migliori formazioni cameristiche italiane. L'EsTrio ha all'attivo numerosi concerti per le maggiori stagioni concertistiche italiane. Per alcune di queste associazioni, l'EsTrio ha eseguito gli integrali della musica da camera di Schumann e Mendelssohn. L'esperienza internazionale delle musiciste si estende ben oltre i confini europei: dal Giappone agli Stati Uniti, dal Sud America al Medio Oriente, al fianco di strumentisti quali Salvatore Accardo, David Finckel, Bruno Canino, Rainer Kussmaul, Bruno Giuranna, Toby e Gary Hoffmann, Rocco Filippini e Franco Petracchi.

L'EsTrio ha interpretato, fra gli altri, il triplo concerto di Beethoven e il "Concerto dell'Albatro" di Ghedini. Molto attivo nella musica contemporanea, ha ottenuto un grande successo con la prima esecuzione assoluta di "Lassù le stelle si accorgano di te..." di Adriano Guarnieri nel dicembre 2013. Da sempre attento al mondo femminile nelle sue varie declinazioni, l'EsTrio si è particolarmente impegnato nella ricerca e valorizzazione delle compositrici, portando a conoscenza del grande pubblico numerosi brani pressoché sconosciuti. L'eclettismo e il desiderio di sperimentazione spingono l'EsTrio a collaborare anche con artisti provenienti da esperienze espressive eterogenee, quali il teatro, la coreografia, il jazz. L'EsTrio ha inciso per Fonè ed è recentemente uscito per Decca un cd dedicato ai Trii di Mendelssohn.