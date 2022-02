L'estate 2022 secondo Cremonese: "Non solo Simple Minds"

Il Comune di Pescara è al lavoro per preparare l'estate 2022, che dovrebbe essere quella della concreta ripartenza dopo due anni di pandemia che hanno fortemente limitato gli eventi. L'assessore al commercio e turismo, Alfredo Cremonese, annuncia che ci saranno "personaggi molto importanti per la seconda edizione del We Love Fest", anche se non si sbilancia ancora sui nomi. E poi ci sarà l'appuntamento top al teatro d'Annunzio con il concerto dei Simple Minds, già rinviati nel 2020 e poi nel 2021.

L'altro live internazionale inizialmente previsto nella stagione calda, ossia quello di Ben Harper, è stato purtroppo annullato. Cremonese sottolinea che sono stati "2 anni e mezzo di amministrazione, ma soprattutto 2 anni di Covid. Nonostante questo, abbiamo ottenuto la bandiera blu e animato la nostra città con grandi artisti: Enrico Ruggeri, gli Stadio, Amii Stewart, La rappresentante di lista, The Kolors, Clementino, Enula, Francesco De Gregori e Alice. Tutto ciò senza parlare del Pescara Jazz, Funambolika, premi Flaiano, Festival dannunziano, Future pop festival, Festival Liberty, We Love Fest e La città dei bambini".

L’estate 2021, rimarca Cremonese, "è stata quella dei record per afflusso di turisti. Insomma, si può migliorare ma sicuramente si devono riconoscere a questa amministrazione risultati straordinari in un periodo difficilissimo legato al fenomeno pandemico. In più la grande effervescenza dei tanti imprenditori che investono nella nostra città e che hanno portato in questo inizio anno nomi straordinari quali Baglioni e Panariello, e tanti altri ne porteranno questa estate".

Ci sono poi anche altri risultati: "Sull’occupazione del suolo pubblico siamo stati tra le prime città a creare i parklet oltre ad aver semplificato le procedure. Stiamo lavorando sulla rivalorizzazione dei nostri mercati oltre ad aver riorganizzato tutti i mercati all’aperto. Siamo stati premiati al Milano Digital Week per aver ideato il virtual tour e la App Pescara Shopping & Life che gratuitamente permette a tutti i commercianti di avere pubblicità e anche di fare vendite on line. Le nostre manifestazioni sono state seguite dalla Rai e dalle reti Mediaset, facendo conoscere la città. Abbiamo messo le luminarie gratis (a differenza del passato dove le associazioni di categoria collaboravano economicamente) in tutta Pescara e a partire da fine novembre, anziché dal 10 dicembre come accadeva in passato", conclude l'assessore.