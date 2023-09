L'Ensemble Labirinto Armonico in concerto per la rassegna Seicentonovecento con le sinfonie di Marchitelli

L'Ensemble Labirinto Armonico del conservatorio di Pescara si prepara a tenere due concerti per la rassegna Seicentonovecento sulle sinfonie di Pietro Marchitelli. Appuntamento a Scanno il 13 settembre (ore 18, chiesa di S. Antonio) e a Castiglione Messer Raimondo il 15 settembre (ore 18, Santuario di San Donato). Si tratterà di una preziosa anteprima live, in quanto questo progetto verrà inciso discograficamente dall'Ensemble a metà ottobre e sarà prodotto dall’etichetta internazionale Dynamic. Al progetto parteciperanno Pierluigi Mencattini e Alessia Rancitelli (violini barocchi), Sergio Basilio (tiorba), Giancarlo De Frenza (violone), Galileo Di Ilio (violoncello barocco), Stefania Di Giuseppe (clavicembalo) e Walter D’Arcangelo (organo).

Pietro Marchitelli nacque nel 1643 a Villa Santa Maria. Famoso per essere stato lo zio paterno e il primo maestro di Michele Mascitti. Non è nota la sua formazione iniziale ma si conosce l'anno in cui fu iscritto come allievo di Carlo De Vincentiis nel conservatorio di Santa Maria di Loreto, il 1657. Valente violinista e didatta, occupò il ruolo di primo violino nelle istituzioni musicali napoletane più prestigiose: l'orchestra della Real Cappella e l'orchestra del teatro San Bartolomeo di Napoli, ai tempi in cui erano dirette da Alessandro Scarlatti con il quale ebbe rapporti di sincera amicizia. Molto stimato ed apprezzato dai suoi contemporanei, morì in età avanzata e fu sepolto nella chiesa di San Nicola alla Carità in Napoli.

L’Ensemble Labirinto Armonico è un complesso di musica antica fondato dal violinista Pierluigi Mencattini e ha al suo attivo numerosi concerti in Italia e all'estero, tra cui il Festival Internazionale di musica da camera di Genova, il Festival organistico di Torino, il Festival Internazionale della Provence il Festival Internazionale di Musica Antica di Amburgo. Inoltre l'Ensemble ha effettuato numerose registrazioni e prime incisioni assolute. I componenti dell'ensemble collaborano o hanno collaborato con solisti e complessi prestigiosi del panorama nazionale ed internazionale della musica antica, come Savall e Kuijken.