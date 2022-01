L'Ensemble da Camera "Luisa D'Annunzio" suona Bellafronte e Schubert al teatro Massimo

Venerdì 21 gennaio la stagione musicale della Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" prosegue con il concerto dell'Ensemble da Camera "Luisa D'Annunzio". La formazione è composta da Stefania Franchini e Renato Marchese al violino, Stefano Morgione alla viola, Massimo Magri al violoncello, Roberto Della Vecchia al contrabbasso, Stefano Bellante al clarinetto, Carlo Torlontano al corno e Alfonso Patriarca al fagotto. Il concerto si terrà al Teatro Massimo di Pescara, con inizio alle ore 21. Nell'occasione, l'Ensemble D'Annunzio eseguirà "Le Quattro Stagioni" di Raffaele Bellafronte e l'Ottetto in Fa maggiore D 803 di Franz Schubert.

Il prezzo del biglietto di ingresso è di 20 euro. Un appuntamento assolutamente imperdibile per tutti gli appassionati di musica classica. L'Ensemble da Camera "Luisa D'Annunzio" è una formazione composta da docenti dell'omonimo Conservatorio pescarese ed è caratterizzata da una estrema versatilità. L'organico, costituito nella formazione originale da un doppio quintetto di archi e fiati con pianoforte e integrato all'occorrenza da altri strumenti, consente formazioni che vanno dal quartetto e quintetto d'archi al quartetto e quintetto di fiati passando attraverso diverse compagini miste (con o senza pianoforte) senza limitazioni di genere e di epoca.

La grande duttilità di questa brillante formazione permette l'esecuzione di un repertorio vastissimo, che comprende composizioni di autori sia classici che del XX secolo, come ad esempio il Settimino op. 20 di Ludvig van Beethoven, l'"Histoire du Soldat" e il "Concerto per Pianoforte" di Igor Stravinsky, il ciclo dei "Lieder eines fahrenden Gesellen" e "Das Lied von der Erde" di Gustav Mahler e la Serenata op. 16 di Johannes Brahms. Da sottolineare, in particolare, la scelta di interpretare "Le Quattro Stagioni" del compositore vastese Raffaele Bellafronte, autore particolarmente apprezzato: nel corso degli ultimi anni, infatti, Bellafronte è stato invitato a presentare la propria musica nelle rassegne più prestigiose del panorama internazionale odierno. Un motivo in più per non poter mancare a questo evento.