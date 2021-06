Enrico Rava e Fred Hersch duo al porto turistico per il Pescara Jazz Festival

Il duo formato da Enrico Rava (foto) e Fred Hersch sarà di scena al porto turistico venerdì 9 luglio per il Pescara Jazz Festival. Sarà una prima assoluta, assolutamente da non perdere. Enrico Rava è indubbiamente il musicista jazz italiano più conosciuto a livello internazionale. In quarant’anni di carriera come trombettista e compositore ha prodotto più di 100 dischi, 30 dei quali come leader. La sua carriera è iniziata presto, suonando nei club di Torino, come grande ammiratore di Miles Davis e Chet Baker.

È stato più volte eletto “miglior musicista” nell’annuale referendum di Musica Jazz, ed ha vinto anche il titolo nelle categorie “miglior gruppo” e “miglior disco italiano”. Si è classificato al quarto posto nella speciale classifica mondiale dei trombettisti di Down Beat 2006 e 2007. Prima di Rava ed Hersch si esibirà il Christian Mascetta trio, composto da Christian Mascetta, chitarra; Pietro Pancella, contrabbasso; Michele Santoleri, batteria.

