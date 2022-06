Enrico Intra al Pescara Jazz 2022 con "Solo me ne vò, in cerca di jazz"

L'edizione 2022 del Pescara Jazz & Songs ospiterà non solo band e cantautori di stampo pop-rock ma anche, nel solco della tradizione, alcuni artisti più vicini al jazz, come il piano solo di Enrico Intra, che il 16 luglio alle ore 21,15 presenterà al teatro d'Annunzio un programma dedicato alle canzoni italiane, il cui titolo è emblematico: "Solo me ne vò, in cerca di jazz", che per l'appunto richiama il nome di una famosa canzone ed è quasi una dichiarazione programmatica.

Enrico Intra è docente e bandleader della Civica Orchestra Jazz di Milano, con la quale ha tenuto nel maggio 2008 uno spettacolo-omaggio dedicato a Duke Ellington. Ideatore di un approccio nuovo e in chiave strettamente afro-europea al jazz moderno, è musicista di fama internazionale, fratello del noto pianista, arrangiatore e direttore d'orchestra Gianfranco Intra, ed è conosciuto anche per la sua attività di organizzatore di rassegne e festival jazzistici.

Nella seconda parte della serata, invece, toccherà al Vijay Iyer Trio, composto da Vijay Iyer al pianoforte, Linda May Han Oh al contrabbasso e Tyshawn Sorey alla batteria.

Continua dunque la grande offerta all'insegna della qualità per il Pescara Jazz, che dalla prima edizione del 1969 ha ospitato sul palco star internazionali, oltre a musicisti italiani di indubbio rilievo artistico. Un festival che non si è arrestato neppure durante la pandemia e che, a pieno titolo, fa parte della cultura della nostra città, caratterizzato dall’elevato valore artistico, dal folto pubblico e dal richiamo turistico dell’evento, tra amanti del jazz e della buona musica in generale. A Pescara, complice la bellezza della città balneare e la sua posizione geografica centrale, il festival jazz è ormai una certezza, un appuntamento che attira turisti e appassionati da ogni dove.