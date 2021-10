Musica live con Emanuele La Plebe a Nenè

Sabato 30 ottobre Emanuele La Plebe vi aspetta da Nenè, a Montesilvano, per proporre chitarra e voce tanta musica live da ascoltare e cantare insieme, degustando gli aperitivi vegan del locale e scoprendo menù innovativi.

"Da solo spazio molto - spiega La Plebe - Dalla musica italiana ai cantautori (Battisti, Gaetano, Pino Daniele, Dalla, Concato), fino alla musica internazionale soul pop, con artisti come Stevie Wonder, Simply Red, Jamiroquai etc.".