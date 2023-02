Formula up to you (contributo minimo 5 €)

Emanuele Colandrea al circolo Babilonia sabato 25 febbraio alle ore 21:30. Si raccomanda la puntualità. Ingresso con tessera Arci, rinnovabile al costo di 8 €. Info e prenotazione dei tavoli per la cena al 320/2659801. "Belli dritti sulla schiena" è il nuovo album del cantante, autore e polistrumentista Colandrea. Tra gli autori più ispirati della nuova scena cantautorale romana, con una scrittura evocativa che si muove agilmente tra poesia e canzone d’autore, Emanuele esordisce con il suo progetto solista nel 2015, dopo le fortunate esperienze con le band Cappello a Cilindro ed Eva Mon Amour.

Tra gli 8 vincitori di Musicultura nel 2016, ha all’attivo due album e due Ep e giunge ora al suo terzo lavoro di inediti, in cui si affida alla preziosa produzione artistica di Pier Cortese e alla presenza di ospiti come Roberto Angelini alle chitarre e lo stesso Cortese alle incursioni elettroniche. Ne i dieci brani che compongono l’album si respirano diverse influenze, da quelle polverose legate al songwriting folk - rock statunitense quasi al confine col Messico, a quelle che sono maggiormente riferite alla tradizione autoriale italiana, con un equilibrio di suoni che rendono l’ascolto di “Belli Dritti Sulla Schiena” un viaggio suggestivo.

Afferma Emanuele Colandrea: «“Belli dritti sulla schiena” è un disco scritto in prima persona senza l’intenzione di essere autobiografico. Ci sono dentro persone, pensieri e cicatrici indispensabili, sono in un certo senso canzoni promemoria, che ribadiscono, a me per primo, la differenza tra tenere e a mente e non dimenticare. L’album è stato anticipato dai brani “Ok Emanuele” e “Credo”».