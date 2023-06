Elio e le storie tese al teatro Massimo con "Mi resta solo un dente e cerco di riavvitarlo"

Sfiniti dal dover rispondere quotidianamente ad almeno 20 persone a testa che chiedono «Quando tornate insieme?» e «Ma non vi eravate sciolti?» (per non parlare del tasso), Elio e le storie tese risolvono il problema tornando nei teatri da ottobre, diretti dal regista Giorgio Gallione, con lo spettacolo "Mi resta solo un dente e cerco di riavvitarlo". Prevista anche una data a Pescara, più precisamente al teatro Massimo, il 21 ottobre. I biglietti saranno disponibili nei prossimi giorni su Ticketone e nei punti vendita abituali. Organizzazione a cura della Best Eventi.

Nella loro carriera, Elio e le storie tese vantano due secondi posti al Festival di Sanremo: uno nel 1996 con la celeberrima "La terra dei cachi" (premio della critica "Mia Martini") e un altro nel 2013 con ‘La canzone mononota’. In quest'ultima occasione hanno inoltre vinto il Premio per il migliore arrangiamento e quello della sala stampa radio-tv-web “Lucio Dalla”, riaggiudicandosi infine il premio della critica “Mia Martini”.

Tra gli altri loro successi ricordiamo, ad esempio, l'album del 2008 'Studentessi', che vantava numerose collaborazioni come quelle con Claudio Baglioni, Giorgia e Antonella Ruggiero, e dal quale furono tratti i singoli "Parco Sempione" e "Ignudi fra i nudisti". L'ultimo cd del gruppo, risalente al 2018, si intitola "Arrivedorci" e aveva segnato lo scioglimento ufficiale degli Elii. Ma ora, confermandosi ancora una volta imprevedibili, sono pronti a tornare in scena.