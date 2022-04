Cena spettacolo con Edoardo Vianello a Café Les Paillotes

Edoardo Vianello protagonista a Café Les Paillotes con una cena spettacolo. Nello specifico, l’appuntamento che vedrà protagonista il cantautore è in programma sabato 23 aprile alle ore 20,30. Per informazioni e prenotazioni, chiamare il numero 085/61809. L’artista classe 1938, esponente di spicco della Scuola romana, è autore di successi senza tempo, autentici evergreen, come “Guarda come dondolo”, “I Watussi” e “Abbronzatissima”, che ovviamente non mancheranno in scaletta.

Insieme alle note e alla voce inconfondibile di Vianello, la serata sarà incentrata sulla cucina gourmet. Questo il menù: seppia al bbq con variazione di zucchine alla scapece e fiori; tonno al sesamo con insalata di fave, asparagi, piselli e misticanza di campo; gnocco di zita con ragù di polpo, pomodorino giallo e pesto al basilico; baccalà con ceci in doppia consistenza e polvere di olio di timo; per dessert, tiramisù inverso. Con Pecorino Cantina Torre dei Beati “Giocheremo con i fiori” in abbinamento. Il tutto al costo di 80 euro.