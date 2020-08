“E cantava le canzoni...” al porto turistico per Estatica 2020

Domenica 9 agosto torna a Estatica "E cantava le canzoni...", format che propone musica live, video commemorativi, racconti e memorie. Questa volta in programma ci sono i Terzacorsia (foto) per Antonello Venditti, Notte di Note per Claudio Baglioni e Fabio Ricci canta Zero per Renato Zero.

Il numero di posti per il pubblico è limitato per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. Sono state previste due tipologie di ingresso: entrata unica, prenotabile per un posto singolo, ed entrata per congiunti, per gruppi di due, tre o quattro posti vicini, da prenotare obbligatoriamente insieme e destinati allo stesso nucleo familiare.

Maggiori info sono disponibili su www.estatica-pescara.com e sulla pagina Facebook della rassegna.