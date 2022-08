Durga McBroom, corista dei Pink Floyd, a Pescara con i Paintbox contro il disagio sociale minorile

Mercoledì 5 settembre, all'anfiteatro d’Annunzio di Pescara, arriva la grande musica dei Pink Floyd con i Paintbox - Pink Floyd tribute band, accompagnati da una delle vocalist storiche del gruppo inglese, ossia Durga McBroom. Il concerto sarà dedicato ai principali successi dei Pink Floyd, ma avrà anche un'importante connessione con la solidarietà.

“Ada e Sergio” è infatti un’associazione di volontariato impegnata in attività sociali per sostenere le famiglie che vivono il disagio minorile. Per finanziare le proprie iniziative, l’Odv-Ets “Ada e Sergio” ha inteso promuovere e organizzare un concerto con i Paintbox, tra le più note formazioni in circolazione per quanto riguarda la riproposizione dei brani più importanti della rock band britannica. L’evento si terrà il 5 settembre al teatro d'Annunzio, a partire dalle ore 21.15, e già si annuncia come imperdibile.