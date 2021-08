Domenico Imperato in concerto allo stadio del mare, tra vecchie e nuove canzoni

Domenico Imperato sarà in concerto allo stadio del mare lunedì 23 agosto. In scaletta il meglio dai suoi due dischi 'Postura Libera' e 'Bellavista' più, in anteprima, alcune canzoni che faranno parte del prossimo album in lavorazione. Ad accompagnare Imperato sul palco: Bruno Marcozzi, batteria e percussioni, Flavia Massimo, violoncello, Marco Bassi, tastiere, e Marcello Manuli, basso.

“Sono particolarmente felice di tornare ad esibirmi su un palco importante come lo stadio del mare di Pescara - dichiara l'artista - Inutile dire che è stato un anno terribile per noi tutti musicisti e lavoratori dello spettacolo. Non vedo l’ora che sulla mia chitarra parta il primo accordo della prima canzone in scaletta! In questo mesi di stop forzato ho lavorato a delle nuove canzoni che faranno parte del prossimo disco, ne suoneremo alcune in anteprima. Spero che questa data importante possa essere un punto di ripartenza per me e la mia musica”.

La partecipazione al concerto è gratuita ma è necessaria la prenotazione direttamente dal sito Internet del Comune o accedendo a EventBrite.it. L’ingresso prevede il possesso di Green Pass o tampone molecolare/antigenico negativo.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...