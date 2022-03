Domenico Imperato in concerto al "Futuro Imperfetto 2.0"

Sabato Santo in compagnia di Domenico Imperato. Il cantautore di Spoltore, infatti, si esibirà in chiave unplugged al "Futuro Imperfetto 2.0" di Pescara nella sera della vigilia di Pasqua, ossia il prossimo 16 aprile. In scaletta ci sarà il meglio dei suoi due dischi "Postura Libera" e "Bellavista", insieme a un'anteprima di alcuni nuovi pezzi. "La nuova scaletta mi fa divertire tantissimo - ha scritto Imperato su Facebook - Ci sono varie canzoni nuove che scalpitano per essere pubblicate... Ancora un po' e ci siamo!".

Domenico è decisamente un personaggio da scoprire. Vincitore del Premio Fabrizio De Andrè alla canzone d'autore nel 2014, è nato ad Acquaviva delle Fonti, nel Barese, da madre pugliese e padre napoletano, ed è poi cresciuto in Abruzzo, tra Spoltore e Pescara. Ha vissuto per alcuni anni prima in Portogallo e poi fino alle coste del Brasile. Con il debut album "Postura Libera", prodotto e registrato proprio a San Paolo del Brasile, ha mischiato il suo sangue meridionale in nuove forme di tropicalismo mediterraneo.

Durante il tour di presentazione del suo ultimo disco "Bellavista", invece, Imperato è stato scelto come opening act per le quattro date italiane del tour europeo della storica band statunitense Calexico, senza contare le "condivisioni di palco" con Diodato, Alessandro Mannarino, Brunori Sas e altri. Dunque non potete assolutamente mancare a uno dei suoi suggestivi live.

E non è finita qui: Domenico Imperato, che nel proprio curriculum vanta altresì un riconoscimento per la migliore musica al "Premio Augusto Daolio" 2010 di Sulmona, è stato anche impegnato nel progetto "Banda Eita", nato dall'incontro tra musicisti abruzzesi e brasiliani. Un amore, quello per l'universo carioca, che affonda le sue radici lontano nel tempo, se si pensa che - come detto - l'artista ha anche vissuto in Brasile per un certo periodo.