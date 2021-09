Domenico Imperato in concerto per "Settembre in Terrazza" all'Elsa Bistrot di Silvi

Domenica 12 settembre il cantautore spoltorese Domenico Imperato si esibirà in duo acustico con Valerio Pompei alla batteria per la rassegna "Settembre in Terrazza" all'Elsa Bistrot di Silvi. Ingresso gratuito. In scaletta il meglio dai suoi due dischi 'Postura Libera' e 'Bellavista' più, in anteprima, alcune canzoni che faranno parte del prossimo album in lavorazione.

Minimale nella scrittura e sensibile verso i suoi sconfitti, Domenico Imperato unisce un’essenzialità di scrittura quasi alla Raymond Carver con il senso di nostalgia di De Gregori o la solidarietà umana di De Andrè. Sono storie spesso tristi, che descrivono una realtà dura, ma accompagnate per contrasto da sonorità calde che si portano dietro la memoria dei tre anni vissuti da Domenico Imperato in Brasile.

Storie individuali e quotidiane, allo stesso modo di questo tempo e senza tempo, perché nel girotondo di malinconie universali a volte affiora dallo sfondo l’attualità più dura, che sia l’inquinamento, l’ingiustizia o il cannibalismo sociale.

