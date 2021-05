'Disney the cartoonist' all’Aurum con il Colibrì Ensemble

Prezzo non disponibile

Dopo il primo appuntamento del 23 maggio al Flaiano, l’orchestra del Colibrì Ensemble tornerà in scena il 19 giugno all’aperto con lo spettacolo 'Disney the cartoonist'. Questa volta lo sguardo sarà rivolto al mondo delle favole e alla musica che ha dato vita, carattere e movenze ai più famosi personaggi Disney.

“Una storia che vede Walt protagonista di un viaggio attraverso tutte le sue cerature, una serata dedicata ai bambini, ma al tempo stesso piacevole anche per un pubblico adulto”, spiega Andrea Gallo, direttore artistico del Colibrì, che in questa occasione è autore dei testi e ideatore dello spettacolo. Sul palcoscenico, oltre all’orchestra, saranno protagonisti la cantante Elisa Metus, l’attore Alessandro Rapattoni e il disegnatore Fabrizio Pluc Di Nicola. Uno spettacolo che mette insieme musica, teatro e arti figurative, discipline in grado di tendersi reciprocamente la mano, emozionare, commuovere.

I biglietti sono in vendita online su ciaotickets.com e nei punti vendita indicati sul sito dell’orchestra. Per informazioni è possibile chiamare il 328.3638738.

