Il Discovery Saxophone Quartet all'Aurum tra ouvertures, suite e tanghi

Il Discovery Saxophone Quartet propone un viaggio musicale attraverso brani innovativi, inusuali, che hanno necessitato di un'accurata ricerca melodica e timbrica, slegato dai tradizionali brani originali accademici. È un percorso che lo spettatore compie trasportato dai musicisti alla scoperta di generi musicali differenti: classico-moderno, tango, danze latino-popolari e rag-time contemporaneo. Tale dinamicità dello spettacolo consente all'ascoltatore di attraversare la brillantezza ritmica e i colori musicali di Rossini, l'intensità di Escaich, la sensualità di Piazzolla e il rapido movimento di Lauba.

Arrangiamenti inediti che raccontano compositori e artisti che hanno testimoniato il sentire di due secoli di storia attraverso la loro musica. Il Discovery Saxophone Quartet nasce dalla collaborazione di quattro giovani Maestri saxofonisti provenienti da diverse realtà musicali e presenta un vasto repertorio innovativo e originale.

Gli artisti che ne fanno parte hanno hanno sviluppato una forte poliedricità e musicalità grazie a una formazione legata a maestri italiani come Ciavattella, Urbano e Bettazzi e a maestri internazionali come Delangle, J-D. Michat e Lecocq. Svolgono attività concertistica sia da solisti che in formazioni da camera e orchestra di fiati. La loro interpretazione dei brani viene definita virtuosistica, ma al contempo fuori dagli schemi accademici e capace di emozionare e travolgere. Inoltre si occupano anche di attività didattica (masterclass e lezioni concerto) e di collaborazioni con interpreti.