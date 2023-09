Dimore storiche, concerto in San Panfilo fuori le Mura a Spoltore

Un progetto che promuove la bellezza, valorizzando l’importante e poco conosciuto patrimonio culturale privato in Abruzzo e sostenendo allo stesso tempo la cultura musicale e i giovani talenti. È quello avviato dalla sezione Abruzzo dell’associazione Dimore Storiche Italiane attraverso una serie di appuntamenti in alcune delle più belle e spesso poco conosciute dimore storiche presenti sul territorio regionale. I concerti della rassegna "Musica, bellezza e giovani talenti" arrivano a Spoltore nel convento di San Panfilo fuori le Mura.

L'appuntamento è per sabato 30 settembre con i giovani musicisti dell'ensemble Baccano dell'associazione Identità Musicali Ets Abruzzesi e rigorosamente under 30 i componenti dell'Ensemble sono impegnati in un loro particolarissimo progetto che punta al coinvolgimento di tutti i musicisti del territorio. Per questa ragione accanto alla formazione orchestrale, l’ensemble Baccano vuole approfondire la sua esperienza suonando musica da camera che diventando Hausmusik ossia musica "da casa" anche in questa occasione, traccia un forte filo colorato grazie al sostegno dell'Adsi Abruzzo.

"Con questo progetto, grazie allo scenario offerto dal nostro importante, talvolta poco conosciuto patrimonio culturale privato sparso in Abruzzo, intendiamo sostenere i nostri giovani musicisti, per farli meglio conoscere, in un viaggio colto e accattivante - sottolinea il presidente di Adsi Abruzzo, Giovanni Ciarrocca - Un impegno, questo di Adsi, di recupero della memoria che non significa solo senso di appartenenza, ma diffusione della cultura sul nostro territorio che affonda le radici nel far rifiorire arti e patrimonio culturale grazie al genius loci delle dimore storiche, di cui i proprietari sono inesausti custodi, anche nei centri più piccoli, nelle aree interne. Approfitto per anticipare che è previsto che qualche concerto d’estate venga tenuto in parchi o giardini di dimore di soci, in questi casi aperti al pubblico".

Il programma prevede l'esecuzione di musiche di Franz Schubert, Trio per archi n.1 in Si bemolle, D 471; W.A. Mozart, Quartetto per flauto e archi n. 1 in Re maggiore, K 285, Duetto per oboe e flauto dal "Flauto Magico" e Quartetto in Fa maggiore per oboe e archi, K 370. Musicisti: Francesca Del Ciotto, flauto; Nick Di Giovanni, oboe; Luvi Gallese, violino; Paolo Capanna, viola; Sofia Pirozzolo, violoncello.