Diba in concerto al circolo Arci Babilonia

Formula Up to you (contributo minimo 5 €)

Prezzo Formula Up to you (contributo minimo 5 €)

Diba (Maurizio Di Battista) featuring Michelangelo Brandimarte e Luca Di Battista si esibirà venerdì 31 marzo alle ore 21:30 nel circolo Babilonia. Si raccomanda la puntualità. Ingresso con tessera Arci, rinnovabile al costo di 8 €. Info e prenotazione tavoli per la cena su WhatsApp al numero 320/2659801.

Diba è un musicista abruzzese, nato nel 1987, che ha deciso di impiegare la sua vita al servizio della musica, senza accezioni particolari, ma col semplice obiettivo di crescere e migliorarsi in ogni ambito Essa possa manifestarsi. Gli ascolti che ne forgiano il proprio stile e la sua direzione musicale sono principalmente legati al suo grande amore per i Beatles (che furono il motivo per il quale intraprese da giovanissimo lo studio della chitarra), poi arricchiti con la scoperta di artisti più “impegnativi”. Gli studi svolti nel conservatorio di Pescara ne hanno consolidato preparazione, accuratezza nella composizione e negli arrangiamenti, e versatilità esecutiva.

Nel 2022 decide di far convogliare vecchie e nuove idee e canzoni nel suo progetto solista attraverso l’incisione dell’album “Love and other Troubles” per l’etichetta abruzzese Playcab, uscito a gennaio 2023 e anticipato dai singoli 'Heart to Heart' e 'The pain we used to know'; un disco che non ha la pretesa di candidarsi a concept album, ma è un’opera nella quale viaggia sotto traccia un unico filo conduttore: l’amore. L’amore che si manifesta in tutte le sue forme e contraddizioni e i problemi, appunto, legati a quanto un rifiuto, una perdita, un amaro ricordo possano riflettersi nella vita di tutti i giorni. L’album, totalmente composto, arrangiato e prodotto da Diba, è stato registrato a febbraio 2022 alla Bess Recording Studio di Montesilvano, dove sono stati realizzati anche missaggio e mastering a cura di Claudio Esposito e Domenico Pulsinelli.