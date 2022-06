Dennis Stratton in concerto all'Hai Bin Rock Festival

Grande evento internazionale di musica rock e letteratura a Pescara. L’ex chitarrista degli Iron Maiden, Dennis Stratton, torna in Italia per una data unica il 17 giugno. Sarà ospite della kermesse musicale “Hai Bin Rock Festival 2022”, accompagnato dalla tribute band Maiden Division che già in passato è stata in tour con lui. L’ingresso al concerto è gratuito. Possibilità di cena con Meet & Greet con l’artista (formula “All you can eat”, escluso bevande, al costo di 35 euro). Informazioni: 328/9328836.

I fan degli Iron Maiden potranno incontrare Dennis Stratton e con lui Steve “Loopy” Newhouse e Antonio Biggio, rispettivamente autori dei libri “Loopyworld” (storia degli Iron Maiden dagli albori alle registrazioni di 'Powerslave', già edito in lingua inglese e in uscita in edizione italiana il 24 giugno 2022) ed “Eddie deve morire” (thriller ambientato nella Londra del 1982, nel contesto del noto concerto tenuto dagli Iron Maiden il 28 ottobre all’Hammersmith Odeon). I due autori presenteranno i loro libri alle ore 18.

Dennis Stratton (Londra, 9 ottobre 1952) è un chitarrista, cantante e compositore britannico. Registrò l'album d'esordio degli Iron Maiden del 1980, l'Ep e videoclip Women in Uniform, i relativi singoli e il rarissimo “Live+One” registrato nel leggendario locale londinese "Marquee”. Dopo la fine della prima parte del tour europeo di spalla ai Kiss, venne sostituito dal chitarrista Adrian Smith e fondò i Lionheart.

Nel 1995 Dennis Stratton, assieme a Paul Di'Anno e Nigel Glockler (Saxon), diede vita a un progetto chiamato “The Original Iron Men” con cui ha pubblicato tre album (1995 – The Original Iron Men; 1996 – The Original Iron Men 2; 1996 – As Hard As Iron). Attualmente continua la sua attività di musicista nei Lionheart, che nel 2020 hanno pubblicato il loro terzo album “The Reality Of Miracles”. Dal 2020 collabora in Italia con i Maiden Division, tribute band degli Iron Maiden. Nel 2021 ha ottenuto la nomination per entrare nella “Rock & Roll Hall of Fame” assieme agli altri membri fondatori degli Iron Maiden.

I Maiden Division nascono nel 2018 come tribute degli Iron Maiden. Sono l’unica band italiana che riproduce l’attuale formazione degli Iron Maiden con tre chitarre, con il dichiarato scopo di “rendere omaggio agli Iron Maiden riproducendo fedelmente i loro brani, nota per nota, come essi stessi li eseguono in sede live”. Nel 2020 vengono scelti come band ufficiale del chitarrista originale degli Iron Maiden, Dennis Stratton, per accompagnarlo nelle sue date italiane: nel gennaio 2020 tengono con lui tre concerti tra Chieti e Roma, tutti sold out. Il tour, che contemplava ulteriori tre date, è stato poi sospeso a causa del Coronavirus e riprenderà nel 2022.