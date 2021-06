Martedì 6 luglio Dario Barbarossa band in concerto al Pescara City Summer dalle ore 20 alle ore 21, poi maxi schermo per assistere alle semifinali del campionato di calcio Euro 2021. Si intitola 'Destini segnati' l'ultimo singolo di Dario Barbarossa. Il brano, scritto dallo stesso artista, "parla di una storia d'amore nella quale uno dei due racconta di aver messo tutto se stesso, ma alla fine non può fare più nulla davanti alla dichiarazione del partner che non prova più sentimenti", come racconta Dario. "C'è un momento in cui il dover accettare questo distacco ti porta a restare da solo, vivendo la sofferenza per poi ricominciare... perché nella vita si ricomincia sempre. Ho voluto raccontare ciò che accade nella vita reale quando succedono queste cose, ed essendo un cantautore lo racconto in prima persona".

L'anno scorso, invece, Dario ha pubblicato il brano "La mia città": "Una mattina, ore 7.30 del mattino, mi sveglio e mi metto sul balcone per fare colazione. Un silenzio assordante, l'unica cosa che riesco a sentire è il rumore del vento, e penso a ciò che verrà! Prendo un foglio e una penna e mi siedo al mio pianoforte cacciando tutte le mie emozioni! Chiamo il mio chitarrista Cristiano Bertini e gli dico se vuole arrangiarmi il pezzo che avevo appena scritto: lui si mette subito a lavoro specificandomi che non avevamo nulla di professionale per far uscire la canzone con un audio e un video buono, ma gli ho risposto che noi abbiamo il cuore".

