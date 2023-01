Danilo Di Giampaolo, voce dei DogsLoveCompany, al Babilonia

Danilo Di Giampaolo, voce solista e autore dei DogsLoveCompany, si esibirà sabato 14 gennaio al Babilonia, in via Campobasso 13, con inizio del concerto alle ore 21:30. L'evento è con formula Up to you (contributo minimo 5 €). Si raccomanda la puntualità. Ingresso con tessera Arci, che sarà possibile rinnovare al costo di 8 €. Info e prenotazione tavoli per la cena al 320/2659801 tramite messaggio WhatsApp.

Tre dischi all’attivo che raccontano la vita e le storie di diversi personaggi conosciuti durante gli anni, di persone e di storie che hanno accompagnato e influenzato il suo viaggio musicale fino ad oggi. Le canzoni toccano spesso i temi dello sfruttamento del lavoro, delle persone che vivono ai margini della società ed anche le storie di tanti esseri umani costretti a lasciare il proprio paese di origine per cercare fortuna e costruire una vita migliore e più sicura.

Un concerto acustico intimo e raccolto, incursioni folk/blues, musica popolare ed una piccola anteprima del nuovo disco da solista, canzoni arrivate durante l’ultimo anno.