Notte Bianca al Città Sant'Angelo Outlet Village con Cristina D'Avena

Giovedì 3 agosto, a partire dalle ore 21:30 con ingresso libero, si terrà la quarta notte bianca organizzata dal Città Sant’Angelo Outlet Village. L’appuntamento in programma è con Cristina D’Avena, voce dell’infanzia di tante generazioni e amata dai piccoli agli adulti, che salirà sul palco della piazza blu del Città Sant’Angelo Outlet Village accompagnata dai Gem Boy per uno show che sarà un tripudio di musica e allegria.

Sarà pertanto una grande occasione per cantare successi come "Occhi di gatto", "I Puffi", "Kiss me Licia", "Mila e Shiro" e tanti altri. Ci sarà inoltre la possibilità di fare shopping con extra sconti a partire dal – 30% sui prezzi a saldo, dalle ore 16 alle ore 24, nei negozi aderenti.

Soddisfazione è stata espressa dal direttore del Città Sant’Angelo Outlet Village, Giuseppe Di Gianvincenzo: “Lo avevamo promesso e lo abbiamo realizzato. Sarà un’estate bellissima e divertente con appuntamenti di grande calibro. Un cartellone variegato che abbraccia ogni tipologia di persona. Nel corso dell’anno, non ci siamo mai fermati offrendo diversi eventi che erano propedeutici a questo cartellone. Abbiamo un calendario davvero interessante che ci consentirà di dare l’opportunità a famiglie e non di poterci raggiungere per godersi degli show imperdibili”.