Cristina D’Avena in concerto al Città Sant’Angelo village outlet

Si terrà al Città Sant’Angelo village outlet il concerto gratuito di Cristina D’Avena, star delle sigle dei cartoni animati, che hanno fatto la storia della tv italiana.

Continuano le notti bianche al village che, ogni giovedì, propongono spettacoli unici con i grandi artisti nazionali.

Dopo il grande successo del concerto di Orietta Berti, che si è tenuto lo scorso giovedì scorso, il Città Sant’Angelo village outlet si prepara ad accogliere, il 18 luglio alle ore 21.30, Cristina D’Avena.

L’ingresso è libero, come sempre, e il divertimento è garantito con i più grandi successi dei cartoni animati che hanno fatto la storia della televisione italiana. Da Occhi di Gatto, i Puffi, Kiss me Licia, Sailor Moon a Pollon, Il Valzer del Moscerino e Mila e Shiro.

Ricordiamo i successivi appuntamenti:

Giovedì 25 luglio, una serata in compagnia dell’eclettico e strepitoso Cristiano Malgioglio, seguitissimo anche dal pubblico più giovane, che si esibirà con il suo carisma e… con una sorpresa ‘Speciale’!

Giovedì 1° agosto, Rosa Chemical arriva a Città Sant’Angelo village outlet con i suoi brani più famosi per una serata d’agosto tutta da cantare e ballare

Giovedì 8 agosto, sarà protagonista dell’ultima notte bianca il re dell’estate italiana anni ’60, dei tormentoni estivi e dei balli di gruppo: Edoardo Vianello, che animerà il pubblico dell’outlet con i suoi successi e con la voglia di ballare a ritmo di Guarda come dondolo, I Watussi e Abbronzatissima e le colonne sonore di tante estati italiane.

Grande soddisfazione ed entusiasmo da parte del direttore del Città Sant’Angelo Village Outlet, Giuseppe Di Gianvincenzo: “Come ogni anno, ormai, vogliamo regalare ai nostri visitatori, un’estate divertente. Per questo, le Notti Bianche del Città Sant’Angelo Village Outlet sono diventate un punto di riferimento degli eventi estivi abruzzesi. Per questa estate abbiamo voluto regalare dei concerti straordinari con un palinsesto di artisti tra i più amati nella scena italiana che, sono certo, richiameranno l’interesse di migliaia di persone. La nostra filosofia è quella di regalare momenti di svago e spensieratezza, consentendo a chi ci raggiunge di fare shopping in un’atmosfera divertente e coinvolgente. Nel corso dell’anno realizziamo spesso iniziative di intrattenimento gratuito, proprio per dare continuità a questa nostra filosofia che ci sta dando grandi soddisfazioni e che ci posiziona come punto di riferimento per lo shopping”.