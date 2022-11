“Contemporary-Repertori Possibili” torna al Flaiano con Ionata e l’Orchestra Nazionale Jazz Giovani Talenti

Torna a fare tappa all’Auditorium Flaiano, il 17 e 18 novembre, “Contemporary - Repertori Possibili”, il festival diffuso di programmazione e ospitalità del Centro Adriatico Produzione Musica basato su criteri di alta qualità dell'offerta musicale che vogliono enfatizzare non solo una pluralità di espressioni artistiche innovative e contemporanee, ma anche l’interazione con gli attori dell'industria culturale e dell’alta formazione presenti sul territorio.

Giovedì 17 novembre? la serata sarà aperta dal sax tenore di Max Ionata con il suo quartetto “Reed and Strings” che vede la partecipazione anche di Bebo Ferra alla chitarra, Paolino Dalla Porta al contrabbasso e Pasquale Fiore alla batteria. A seguire il Germano Mazzocchetti Ensemble, attivo da diciotto anni e con tre cd pubblicati alle spalle (“Testasghemba” per Egea), “Asap” per Incipit e “Muggianne” per AlfaMusic), composto dallo stesso Germano Mazzocchetti alla fisarmonica, e da Pasquale Laino al sax soprano e ai clarinetti, Paola Emanuele alla viola, Marco Acquarelli alla chitarra, Luca Pirozzi al contrabbasso e Valerio Vantaggio alla batteria.

Venerdì 18 novembre tutta la serata sarà dedicata all’esibizione dell’Orchestra Nazionale Jazz Giovani Talenti diretta da Paolo Damiani. Dell’orchestra fanno parte, oltre allo stesso Damiani, anche Camilla Battaglia (voce), Anais Drago ed Eloisa Manera (violino), Giacomo Tantillo (tromba), Federico Calcagno (clarinetto e clarinetto basso), Michele Tino (sax alto), Sophia Tomelleri (sax tenore), Michele Fortunato (trombone), Giacomo Zanus (chitarra), Federica Michisanti (contrabbasso), Nazareno Caputo (vibrafono) e Max Trabucco (batteria).

Per info: 329/4291913.