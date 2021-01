Concerto del conservatorio in occasione della Giornata della Memoria

In occasione della Giornata della Memoria il conservatorio di Pescara sarà presente in streaming, sul suo canale YouTube e su Facebook, per proporre un concerto gratuito. Ecco cosa dice il direttore Alfonso Patriarca:

“Da alcuni anni il nostro conservatorio dedica un concerto al ricordo delle vittime dell’Olocausto. La Giornata della Memoria è una data che nessuna pandemia deve farci dimenticare. Rendiamo omaggio alle vittime proponendo un progetto nato dalla collaborazione fra le classi di composizione e di arte scenica”.

L’ensemble, diretto da Cesare Della Sciucca, eseguirà brani composti per l’occasione da studenti e docenti dell’istituzione, e cioè Marco Ciccone, Cesare Della Sciucca, Lorenzo Materazzo, Eduardo Romano, Gianmarco Rossi. Il progetto è a cura dei docenti Fabio Cellini e Marco Ciccone; la voce recitante è del professor Italo Nunziata.