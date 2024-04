Concerto gratuito della Banda Città di Chieti alla parrocchia Beata Vergine Maria del Rosario

Si terrà mercoledì 24 aprile alla parrocchia Beata Vergine Maria del Rosario a Pescara il concerto della Banda Città di Chieti, diretta dal maestro Marco Vignali. L’evento è finanziato dalla regione Abruzzo ed è volto innanzitutto ad avvicinare i più fragili alla musica colta. Infatti ad assistere al concerto saranno presenti alcune associazioni con scopo sociale ed umanitario. Ci sarà anche una raccolta fondi ad offerta libera per l'associazione "Il Piccolo Principe".

Il maestro della Banda Città di Cheti Marco Vignali, il presidente Antonio Morricone e tutti i componenti della banda, invitano la popolazione a partecipare numerosa.

A tal proposito, ha commentato Vignali:

"Questa è un'iniziativa molto importante per noi come associazione culturale e musicale. Un concerto in una chiesa molto simile ad un teatro con un fine pedagogico e sociale. Aiutare gli altri è sempre una grande soddisfazione a maggior ragione se si tratta di raccogliere fondi per dei minori in difficoltà. Con l'associazione "Il Piccolo Principe", coadiuvati dalla responsabile la Dott.ssa Assunta Pietrantonio, stiamo anche tenendo degli incontri settimanali per far avvicinare i ragazzi ospiti della struttura alla musica classica e non solo. Inoltre, con mio immenso orgoglio sono certo che al concerto parteciperanno diversi ragazzi ospiti dei centri di accoglienza che io seguo come docente di italiano e tante altre associazioni con scopi sociali. Credo che - ha continuato Marco Vignali - per Pescara e i pescaresi possa essere una bella occasione per aiutare il prossimo, condividere emozioni godendo di buona musica con un repertorio che spazierà dalla musica classica, con la seconda rapsodia ungherese di Liszt, fino alla grande musica da film di Morricone e Williams. Per la riuscita di questo primo concerto, - ha concluso Marco Vignali - a cui seguiranno altri in altre province abruzzesi, io ed il presidente della nostra associazione "Arte che fa Storia Continua" ci teniamo assolutamente a ringraziare La Presidenza del Consiglio Regionale, nella persona del Presidente Lorenzo Sospiri che ci ha messo a disposizione dei fondi per sostenere le spese organizzative dell'evento, i parroci della chiesa della Madonna del Rosario che ci hanno accolti con calore ed entusiasmo, l'amico Simone D'angelo, presidente Endas Abruzzo, sempre attento e sensibile verso la cultura ed i più fragili, e uno degli ideatori di questi eventi culturali, Dario De Remigis, direttore artistico di questa serie di eventi che terremo per la nostra regione con fini sociali e culturali".