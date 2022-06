A "Concerti sotto le stelle" torna ancora una volta la splendida voce di Sarah Jane Morris

Per la sua 29esima edizione, Concerti sotto le stelle – Pescara International Music Festival ospiterà le note suadenti di Sarah Jane Morris, che dal pop al blues fino al jazz è oggi un'artista apprezzata per il suo stile sofisticato e raffinato. La cantautrice britannica è infatti fra le più intense e ammalianti cantanti della musica contemporanea. Voce calda e profonda, tutta british, si muove con disinvoltura, su una estensione di ben quattro ottave, fra pop, rock, R&B e jazz. Il concerto sarà un viaggio seducente ed elegante che Sarah porta avanti da alcuni anni entusiasmando il pubblico di tutto il mondo. 'Don't leave this way', 'Me and Mrs Jones', 'Fragile' e 'No Beyoncé' sono solo alcune delle sue memorabili e personalissime interpretazioni, ormai divenute l'emblema della “world music”.

Sarah, che sarà accompagnata dal Maurizio Di Fulvio group, viene spesso a suonare nella nostra regione, e vanta un legame a doppio filo con l'Abruzzo in quanto un suo disco di qualche anno fa, "Cello Songs", è stato arrangiato proprio da un musicista abruzzese: il Maestro Enrico Melozzi. Cosa dire di Sarah Jane Morris? Si tratta certamente di una delle voci più intense e ammalianti della musica contemporanea. Jazz, rock e rhythm and blues sono i suoi tratti distintivi. Nel 2012 ha partecipato come ospite internazionale al Festival di Sanremo, dove ha duettato con Noemi in 'To Feel in Love', versione inglese di "Amarsi un po’" di Mogol e Lucio Battisti.