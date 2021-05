Il Colibrì Ensemble riparte all'Auditorium Flaiano con Francesca Dego

Il Colibrì Ensemble, dopo il lungo periodo di stop dovuto all’emergenza Covid, è pronto a ripartire. L’orchestra tornerà sul palco domenica 23 maggio. Il guerriero Coriolano sarà il primo ad entrare in scena in tutta la sua forza emotiva e passionale presente nella celebre Ouverture.

Lascerà poi il posto al violino solista di Francesca Dego; si tratta di una tra le giovani violiniste più richieste sulla scena musicale internazionale, artista Deutsche Grammophon dal 2012, vive a Londra e suona due preziosi violini Francesco Ruggeri (Cremona 1697) e il Giuseppe Guarneri del Gesù ex-Ricci (Cremona 1734). Con uno di loro eseguirà il meraviglioso concerto di Mendelssohn. Nella seconda parte l’orchestra sarà protagonista sulla scena trascinando il pubblico sulle note di Beethoven e della sua seconda sinfonia.

“È stato sicuramente un inverno difficile - racconta Andrea Gallo, direttore artistico del Colibrì - una traversata che ha coinvolto tutto il mondo della cultura e dello spettacolo, ma sotto le ceneri non si è mai spenta la passione che ha da sempre permesso a questo progetto di superare ogni difficoltà”. In questi mesi il Colibrì non ha mai smesso di suonare, i suoi musicisti si sono incontrati e sotto l’ironica e satirica icona di “#famolostreaming” hanno prodotto una vera e propria stagione da camera. Sono stati infatti mandati in streaming ben sette concerti, con organici differenti dai tre, quattro fino ai dodici elementi. “Tenersi in contatto, rivedersi, in questo periodo è stato di fondamentale importanza. Per molti di noi musicisti è stata anche una boccata d’aria, un’oasi di salvezza, in grado di rincuorarci in questo inverno senza musica dal vivo”.

I biglietti sono in vendita online su ciaotickets.com e nei punti vendita indicati sul sito dell’orchestra. Per informazioni è possibile chiamare il 328/3638738. Il concerto di ripartenza del 23 maggio al Flaiano sarà incluso nell’abbonamento già valido per la stagione passata.

