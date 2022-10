Città Sant'Angelo Music Festival: il calendario completo

La stagione 2022/2023 del Città Sant’Angelo Music Festival, promossa dalla Fondazione Polidoro e dal Comune di Città Sant’Angelo con la direzione artistica del maestro Alessandro Mazzocchetti, propone un fitto calendario. Si comincia domenica 30 ottobre alle ore 18 con il Balletto al teatro comunale. In scena l'orchestra d’archi del Città Sant’Angelo Music Festival e il corpo di ballo del Balletto di Pescara. Alessandro Mazzocchetti direttore, Michela Sartorelli coreografa. Programma: Sibelius, Suite Champêtre Op. 98b; Holst, St. Paul’s Suite; Dvoràk, Serenade No. 1 Op. 22.

Si prosegue domenica 6 novembre alle ore 18 con una lezione d’opera, nella sala consiliare, sulla Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni. Venerdì 2 dicembre alle ore 21 concerto nel teatro comunale con l'orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese. Giancarlo De Lorenzo direttore, Adriana Ferreira flauto, Calogero Palermo clarinetto. Programma: W.A. Mozart, Concerto n. 1 in sol maggiore per flauto e orchestra K. 313; Concerto in la maggiore per clarinetto e orchestra K. 622.

Venerdì 23 dicembre alle ore 21 concerto, ancora nel teatro comunale, con l'orchestra del Città Sant’Angelo Music Festival e il coro di voci bianche della Scuola comunale di musica di Città Sant’Angelo. Alessandro Mazzocchetti direttore, Emanuele Rosa maestro del coro, Riccardo Della Sciucca tenore, Sara Rossini soprano. In programma canti tradizionali natalizi. Venerdì 13 gennaio alle ore 21, sempre al teatro comunale, si esibisce l'orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese con Nicola Paszkowski direttore e Ilya Grubert violino. Programma: P.I. C?ajkovskij, Concerto in re maggiore per violino e orchestra op. 35; L. van Beethoven, Sinfonia n. 4 in si bemolle maggiore op. 60.

Domenica 5 febbraio alle ore 18 lezione d’opera nel teatro comunale Andrea Chénier, U. Giordano. Domenica 19 marzo alle ore 18 concerto, al teatro comunale, con l'ensemble del Città Sant’Angelo Music Festival. Alessandro Mazzocchetti direttore, Giacomo Nappini attore. Programma: I. Stravinsky, Histoire du soldat. Venerdì 14 aprile alle ore 21 concerto nel teatro comunale con l'orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, Alessandro Mazzocchetti direttore e Anna Tifu (foto) violino. In programma J. Brahms, Concerto in re maggiore per violino e orchestra op. 77 C; Gounod, Sinfonia n. 1 in re maggiore.

Domenica 14 maggio alle ore 18 lezione d’opera al teatro comunale su "L’occasione fa il ladro", Gioacchino Rossini. Sabato 27 maggio alle ore 21 e domenica 28 maggio alle ore 18 opera lirica, sempre nel teatro comunale, con l'orchestra del Città Sant’Angelo Music Festival e Alessandro Mazzocchetti direttore. Cast in collaborazione con il conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara. Programma: Gioacchino Rossini, "L’occasione fa il ladro".

Biglietti e abbonamenti possono essere acquistati alla tabaccheria-cartolibreria De Vincentiis in corso Vittorio Emanuele 75 o scrivendo a csamusicfestival@gmail.com. Ulteriori informazioni al 338/2908166.